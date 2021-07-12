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Общество / Природа
12 июля 2021, 12:41

В Екатеринбургском зоопарке у пары скунсов появились малыши

скунсы

Теперь в зоопарке есть Маффин, Мирон, Моби, Марго, Мона и Мэгги. Фото: пресс-служба Екатеринбургский зоопарк.

В Екатеринбургском зоопарке стало на шесть полосатых скунсов больше. Потомство появилось у пары Майка и Молли.

Все детёныши ‒ три самочки и три самца ‒ получили имена на букву "М". Теперь в зоопарке есть Маффин, Мирон, Моби, Марго, Мона и Мэгги.

Как рассказали в пресс-службе зверинца, Молли очень заботливая мать. Она кормит, оберегает и вылизывает каждого малыша. Пока детёныши исследуют окружающее пространство, мама-скунс следит за ними. И при малейшей опасности несёт их обратно в укрытие.

Добавим, скунсы появляются на свет слепыми и беспомощными. Глаза у них открываются только к двухнедельному возрасту. В возрасте четыре недель детёныши уже умеют принимать оборонительную позу, поднимая хвост.

В природе полосатый скунс распространён в Северной Америке повсеместно. При этом они не избегают близости человека. В природе полосатые скунсы живут 2-3 года, а в неволе ‒ до 5-7 лет.

Ранее Екатеринбургский зоопарк сообщил о пополнении в семействе зелёных мартышек.

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Областная газета Свердловской области

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