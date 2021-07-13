В Свердловской области клещи покусали почти 33 тысячи человек

На 5 июля в Свердловской области было обработано 10128,35 га, то есть 99,3% от площадей, подлежащих обработке. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале, по данным на 12 июля, от присасывания клещей пострадали 32 909 свердловчан. Средний показатель по области на 9% выше показателей за аналогичный период 2020 года и на 19% выше многолетнего уровня.

По данным свердловского Управления Роспотребнадзора, в нынешнем году зафиксировано 6 183 ребёнка, пострадавших от клещей - это на 14% ниже прошлогоднего показателя. При этом в Екатеринбурге кровососущие членистоногие покусали 11 044 человека, среди которых 1 562 ребёнка.

Последние несколько недель ситуация с укусами клещей в Свердловской области стабилизируется - за прошедшую неделю клещи покусали 573 свердловчанина. Напомним, что в пиковые периоды на Среднем Урале за неделю выявляли 4,7 тыс. случаев укуса клещей.

Случаи присасывания клещей подтвердили в 67 муниципалитетах региона. Наиболее сложная обстановка в 15 муниципальных образованиях: Слободо-Туринском муниципальном районе, Дегтярске, Верхней Туре, Верхнем Тагиле, Волчанске, Тавдинском ГО, Асбестовском ГО, Верхотурье, Пышминском ГО, Шалинском ГО, Рефтинском, Нижнесергинском МР, Байкаловском МР, Ирбитском МО, Алапаевский район.

С клещевым вирусным энцефалитом в больницы Свердловской области госпитализировали 176 человек, среди которых 39 детей. С клещевым иксодовым боррелиозом - 474 уральца, в том числе 132 ребёнка.

В текущем году свердловские специалисты планируют провести акарицидную обработку 10200 га. На 5 июля было обработано 10128,35 га, то есть 99,3% от площадей, подлежащих обработке.