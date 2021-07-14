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Общество / Природа
14 июля 2021, 12:36

В Нижнем Тагиле проведут лабораторное исследование 164 водоисточников

Чистая вода льётся из трубы

Изучение источников нецентрализованного водоснабжения будет проходить с 5 августа по 22 сентября. Фото: Павел Ворожцов

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который возьмёт пробы воды из 164 водоисточников. На это готовы выделить 564,2 тысячи рублей.

Исполнитель должен провести забор воды, исследовать пробы в лаборатории на мутность, цветность и содержание различных элиментов и предоставить результаты в мэрию. Изучение источников нецентрализованного водоснабжения будет проходить с 5 августа по 22 сентября.

Внимание будет уделено 164 скважинам, шахтным колодцам, а также родникам "Муринский", "Победа", "Исински", "Живая капля", "Светлый", "Придорожный", "Хрустальный", "Студеный", "Прохладный" и другим. Речь идёт об источниках нецентрализованного водоснабжения в микрорайонах Нижнего Тагила, п. Висимо-Уткинск, Уральский, Студеный, Чауж, Чащино, с. Серебрянка, Елизоветинское, Верхняя Ослянка, Сулем, д. Усть-Утка, Захаровка, Баронская.

Результаты будут оформлены в виде протоколов лабораторных исследований, с санитарно-эпидемиологическим заключением по каждому источнику. Если пробы будут неудовлетворительные, то подрядчик должен в течение суток проинформировать об этом администрацию города.

"Областная газета" запросила комментарий в мэрии Нижнего Тагила по предстоящей проверке водоисточников.

Фото: из документации с сайта госзакупок
Областная газета Свердловской области

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