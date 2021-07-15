В Свердловской области потеплеет к концу недели до +27, и придут дожди

Ожидается, что в начале следующей недели потеплеет еще на пару градусов. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале температура воздуха к выходным поднимется до +22...+27°С. При этом в регион придут дожди, грозы и порывистый ветер. 30-градусной жары не предвидится.

15 июля днём воздух в Свердловской области прогреется до +19...+24°С, местами на крайнем востоке будет прохладно - до +14°С. На востоке и юго-западе возможны кратковременные дожди. Ветер северной четверти 3-8 м/с.

Ночь с четверга на пятницу будет теплее - до +8...+13°С. Днём 16 июля столбики термометров поднимутся до +22...+27°С. Днём местами пройдёт небольшой дождь, на юго-западе умеренный, возможна гроза. Ветер западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

В ночь на 17 июля будет до +6...+11°С на севере, до +10...+15°С на юге. Днём в субботу - так же +22...+27°С. Ожидается небольшой дождь, местами умеренный, в том числе в Екатеринбурге.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что прошедший период июля был теплее средних многолетних значений на 1-3°. Холодные ночи в середине лета она объяснила тем, что преобладающие северо-западные воздушные потоки продолжают поддерживать умеренный температурный режим на Урале, не позволяя жаркому воздуху с Европейской территории России пробиться в наш регион.

"Характер погоды мало изменится в ближайший период. В последние дни текущей недели пройдут кратковременные дожди, кое-где грозы. Температура воздуха в предстоящие выходные 17-18 июля ожидается ночью 9-15°, днем 20-25°", - рассказала синоптик.