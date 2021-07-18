В Екатеринбурге прошёл ливень

Фото: Анна Митчина

В Екатеринбурге впервые за последние две недели прошёл сильный ливень. В некоторых районах временно подтопило дороги, а в ТЦ "Карнавал" обрушился потолок.

Читатели "Областной газеты" сообщают о разлившейся воде под мостом на Малышево - Восточной, на ул. Татищева, Машиностроителей, а также в районе Новой Сортировки, на Юго-Западном и на Химмаше.

Сейчас ливни и грозы уже прошли. Синоптики Уральского гидрометцентра обещают кратковременные дожди в столице Урала также в ночь на 19 июля. Уже днём в понедельник осадки должны прекратиться. Воздух прогреется до +26...+28 градусов.

Подробнее о погоде в Свердловской области в ближайшие дни читайте здесь.

Напомним, что последний раз сильные дожди накрывали Екатеринбург и соседние города 2 июля. В тот день на озере Балтым погибли двое мужчин от удара молнией.

Фото: Павел Зубков