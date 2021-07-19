В Екатеринбурге за один день выпало более трети среднемесячной нормы осадков

Потопы в Екатеринбурге происходят ежегодно после сильных дождей, когда приходится чистить канализацию. Фото: Павел Ворожцов

18 июля в Екатеринбурге впервые за последние две недели прошёл сильный ливень. Выпало 30 миллиметров осадков, что составляет более трети среднемесячной нормы – 78 миллиметров.

В мэрии города сообщили о критических перегрузках ливневой канализации. На некоторые улицы пришлось вызывать аварийные бригады, которые работыли весь минувший вечер и ночь. На устранение последствий непогоды выезжали 89 рабочих и 137 единиц техники. На спецполигоны вывезено 49 тонн грязи и 23 тонны мусора. Тротуары и дороги пришлось промывать водой - использованы 1 тысяча 445 кубометров, - и очищать их от поваленных деревьев. Сегодня днём работы продолжились.

Напомним, что накануне екатеринбуржцы сообщали о разлившейся воде под мостом на Малышево - Восточной, на ул. Татищева, Машиностроителей, а также в районе Новой Сортировки, на Юго-Западном и на Химмаше. Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов на сегодняшнем совещании в мэрии заявил, что места подтоплений должны быть на постоянном контроле у дорожно-эксплуатационных учреждений.

Напомним, что потопы в Екатеринбурге происходят ежегодно после сильных дождей, тогда приходится чистить канализацию.

Добавим, что кратковременные дожди ожидаются в Екатеринбурге 21 и 22 июля.