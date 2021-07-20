В Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность в связи с 30-градусной жарой

В периоды высокой пожарной опасности стоит быть особенно острожными с огнём. Галина Соловьёва

20 июля воздух в Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге прогреется до +30°С. Уральские синоптики предупредили о высокой пожарной опасности в регионе.

На севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

"20 июля местами в Свердловской области и в Пермском крае, 20-21 июля местами на юго-западе Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале, в Пермском крае по шкале Нестерова)", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

Сегодня на основной части территории Среднего Урала будет ясно и жарко. Лишь местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с. Уже к концу недели в Свердловской области станет прохладнее, вернутся дожди и грозы.

В периоды высокой пожарной опасности стоит быть особенно острожными с огнём.