Свыше 33 тысяч свердловчан пострадали от клещей

Среднеобластной показатель пострадавших на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Фото: Александр Исаков.

33 279 жителей Среднего Урала, в том числе 6 227 юных свердловчан пострадали от присасывания клещей в этом году. Случаи зарегистрированы в 67 муниципалитетах региона.

Наиболее сложная обстановка, по данным на 19 июля, с клещами фиксируется в Слободо-Туринском МР, ГО Дегтярск, ГО Верхняя Тура, Нижнесергинском МР, ГО Рефтинский, Байкаловском МР, ГО Верхний Тагил, Ирбитском МО, ГО Пелым, а также в Волчанском, Тавдинском, Асбестовском, Талицком и Шалинском городских округах. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Среднеобластной показатель пострадавших на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года, на 17% - средне многолетнего уровня.

С предварительным диагнозом "клещевой вирусный энцефалит" в медучреждения Среднего Урала госпитализировали уже 142 взрослых и 39 детей. При этом диагноз был подтверждён у 35 человек - в первом случае и у 8 - во втором. Предварительно с диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" в больницах оказались 365 взрослых и 136 детей. Однако диагноз был поставлен 104 гражданам, в том числе 16 юным свердловчанам.

Добавим, в этом году в регионе запланировано проведение акарицидных обработок на территории 10 200 га. По данным на 19 июля, обработано 10 369,88 га, что составило 101,7% от площадей, подлежащих обработке.