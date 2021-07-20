Почему Екатеринбург никак не может избавиться от тополиного пуха?

Евгений Куйвашев поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову изучить вопрос о замене всех тополей в парках и на улицах Екатеринбурга. Как утверждают специалисты, сделать это будет непросто. Фото: Павел Ворожцов

В понедельник губернатор области Евгений Куйвашев взорвал информационное пространство уральской столицы своим постом в «Инстаграме»: глава региона сообщил, что поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову изучить вопрос о замене всех тополей в парках и на улицах города на другие деревья. «Уверен, что за 10–15 лет можно успешно заменить все тополя», – написал губернатор. Специалисты, опрошенные «Облгазетой», считают, что адекватной замены тополю нет, а бороться с пухом можно не вырубкой деревьев, а другими способами.

Вопросами инфраструктуры городов в Советском Союзе активно занялись после окончания Великой Отечественной войны. Нужно было быстро строить новые дома, озеленять города, и основным деревом для посадки выбрали бальзамический тополь – растение, которое вырастает просто стремительно и имеет большой массив зелени. В Свердловске, как и в других населённых пунктах страны, массовые посадки тополя начались в 1946 году.

Сейчас тополям Екатеринбурга уже не один десяток лет, их многочисленные достоинства рядовому обывателю не видны, а вот немногочисленные недостатки многих очень раздражают.

Плюсы

Тополь – очень нужное дерево для городов. Вот его главные козыри.

Во-первых, тополь имеет раскидистую форму кроны и большую листовую площадь, что способствует максимальному поглощению пыли и вредных выбросов в промышленных уральских городах (за один сезон дерево вытягивает из атмосферы почти 30 килограммов сажи и до 180 килограммов углекислого газа).

Во-вторых, бальзамический тополь, который растёт в Екатеринбурге, производит невероятное количество кислорода. Один тополь даёт его столько же, сколько способны выделить семь елей, четыре сосны, три липы или два дуба.

В-третьих, тополь создаёт максимальную шумозащиту.

В-четвёртых, он очень живуч: морозостоек, неприхотлив, легко переносит загрязнение воздуха.

В-пятых, тополь очень быстро растёт: даже в самых неблагоприятных условиях через 10–15 лет тополя достигают высоты 10–12 метров, то есть превращаются в полноценные парковые деревья.

Иллюстрация: Максим Смагин

Минусы

Их, по большому счёту, у тополя всего три.

Первый – это слабая корневая система, из-за чего старый тополь становится чрезвычайно неустойчив. Во время грозы с сильными порывами ветра такое дерево рискует упасть в любой момент, что может повредить, например, автотранспорт или даже привести к гибели людей.

Второй тополиный минус (который и волнует людей больше всего) – это пух. Он создаёт серьёзные проблемы аллергикам, а кроме того, легко вспыхивает, что делает его причиной многих летних пожаров (хотя свой вклад в это недоброе дело вносят и люди, развлекающиеся поджиганием пуха).

Ещё один минус тополей, причём именно бальзамических - тополёвая моль (см. «ОГ» №140 от 4.08.2020). Это насекомое ежегодно поедает листья тополя и не опасно для человека, но рои тополёвой моли крайне раздражают психологически.

Сначала тополёвая моль досаждает только этим деревьям, поедая их листья, а потом и людям. Фото: Алексей Кунилов

Кто на смену?

Идея заменить тополя какими-то другими деревьями озвучивается регулярно. Но сделать это как минимум очень непросто и очень дорого, а потому очень долго.

В комитете по благоустройству администрации Екатеринбурга «Областной газете» прямо заявили, что осуществить одномоментную замену возрастных посадок бальзамического тополя в городе невозможно даже чисто технически. Согласно строительным нормам и правилам 2.07.01–89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», минимальное расстояние от дерева до подземной сети должно составлять полтора метра для водопровода и канализации и не менее двух метров — для электрокабеля. А так как по всему городу проложены подземные инженерные коммуникации, то массово посадить новые деревья взамен старых не получится. К тому же массовая вырубка взрослых тополей негативно повлияет на экологическую ситуацию в городской среде.

Кроме того, остаётся непонятным, чем именно заменить тополь. В Екатеринбурге этой осенью должны посадить 332 дерева и 2 139 кустарников, в числе которых: липа мелколистная, клён остролистный, ива, яблоня сибирская, груша уссурийская, сирень, спирея, кизильник… Но проблема заключается в том, что все эти растения в разы уступают тополю по скорости роста, производству кислорода и способности гасить шум и поглощать пыль.

Цифра Тополя составляют примерно 23 процента от общего числа городских зелёных насаждений.

Незаменимый

Исходя из вышеизложенного, специалисты убеждены, что ни одно растение не сможет заменить тополь в мегаполисе – слишком много у нас техногенных загрязнений, и только эти деревья способны поглощать их в большом количестве. При этом негативных последствий в виде пуха и моли, вызывающих другие проблемы, можно избежать. И для этого надо не рубить тополя, а грамотно подходить к вопросу их посадки и ухода за ними.

Например, не все знают, что пух – основная причина нелюбви к этому дереву — исходит только от женских особей бальзамического тополя. И чтобы пуха не было, достаточно при посадке отдавать предпочтение растениям мужского пола.

Что касается уже посаженных тополей женского пола, то бороться с пухом можно так называемым штамбованием, в результате которого дерево остаётся с длинным стволом и пушистой шарообразной кроной. Обычно тополя хорошо переносят такую процедуру и примерно пять лет после неё не «пылят».

В этом году в Екатеринбурге были целые сугробы тополиного пуха. Фото: Павел Ворожцов

Идеальный вариант

Но лучший способ решения «пуховой» проблемы — это стерильные гибриды. Они уже есть. Например, Свердловский пирамидальный серебристый тополь, который уральский селекционер Нил Коновалов вывел в прошлом веке из гибрида тополя Болле и белого тополя.

– У гибридных тополей не завязываются плоды, а значит, нет пуха. Кроме того, они устойчивы к вредителям, — поясняет старший научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва.

Свердловский пирамидальный серебристый тополь имеет красивую пирамидальную крону, морозоустойчив, хорошо переносит наш климат, не даёт пуха, не поражается тополёвой молью и при этом очищает воздух нисколько не хуже бальзамических тополей. В общем, идеален.

Более того, как оказалось, Свердловский пирамидальный серебристый тополь селекции Коновалова уже высаживают и в Екатеринбурге, и в других городах области. Но если у нас высаживают такой замечательный тополь, то откуда столько пуха каждый год?

– Размножать Свердловский пирамидальный серебристый тополь труднее, чем бальзамический. И намного дороже, — говорит Ольга Киселёва. — Поэтому его высаживают мало. Сейчас в Екатеринбурге Свердловский пирамидальный серебристый тополь составляет не более 10 процентов от всех тополей. Этот тополь изначально использовался как элитное дерево. Благодаря гармоничной кроне он лучше всего смотрится в виде аллейных посадок, например, на улице Восточной, Сыромолотова, Ясной, Шевченко.

Дорого? Не дороже денег

Как сообщили «Облгазете» в комитете по благоустройству администрации Екатеринбурга, в рамках муниципальной программы «Улучшение благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2021–2025 годы на озеленение городских территорий уральской столицы выделено 20 215 000 рублей. В текущем году финансовые затраты составляют 3 987 000 рублей – по мнению экспертов, это просто смешная цифра для такого мегаполиса, как Екатеринбург.

– На проведение всех работ по посадке одного взрослого дерева-крупномера нужно не менее 100 тысяч рублей, из них около 20 тысяч рублей – на уничтожение старого растения, – комментирует Ольга Киселёва.

То есть на весь нынешний «благоустроительный» бюджет города можно заменить за год всего 40 тополей (за 10–15 лет, соответственно – 400–600). А тополей в Екатеринбурге, как нам сообщили в комитете по благоустройству, – от 130 000 до 150 000! На их замену другими деревьями-крупномерами потребуется 130 000 (или 150 000)х100 000 = 13–15 миллиардов рублей!!! (Это, между прочим, почти треть годового бюджета Екатеринбурга). Если же сажать вместо взрослых деревьев саженцы, то город на несколько лет останется без кислорода…

Но если у города есть такие деньги, то почему бы не пустить их не просто на вырубку старых тополей, а на замену их новым видом?

Точка зрения Лилия КЛЯПЫШЕВА, начальник участка МБУ Дендрологического парка на ул. Первомайской: – У нас нет достаточно хорошего и качественного посадочного материала для полноценной замены. Тополя, которые будут удаляться, – это крупные мощные растения, а вместо них будут высаживаться максимум семиметровые липы, и вряд ли им будет обеспечен должный уход. Поэтому они будут высаживаться и гибнуть.

Рекордсмен Самый большой в мире тополь – тополь белый (populus alba) растёт в Кудепстинском лесничестве Сочинского национального парка. Длина окружности ствола тополя на высоте груди равна 13 метрам 24 сантиметрам, диаметр дерева – 304 сантиметра (у основания – 420 см), высота – около 30 метров. Возраст его, по предварительным данным, около 170 лет.

Всеобщее заблуждение Многие думают, что тополиный пух вызывает аллергию. Но на самом деле аллергию вызывает не пух, а пыльца с других деревьев, которая на него налипает.

В ДЕСЯТКЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ В 2020 году на географическом факультете МГУ составили рейтинг озеленения крупнейших российских городов. Методика учитывает тринадцать показателей, в том числе доступность зелёных зон и устойчивость комфортной городской среды. Согласно этому рейтингу, по общей площади зелёных насаждений лидируют Пермь (73 процента зелени),

Москва (66 процентов)

Новосибирск (62 процента). Екатеринбург с показателем 52 процента зелени занимает 10-е место.

ОПЫТ ДРУГИХ РЕГИОНОВ Как оказалось, ситуация с тополями примерно одинакова по всему Уралу. В Тюмени жители также жалуются на тополиный пух, как и екатеринбуржцы. На разработку стратегии озеленения Тюмени до 2040 года городские власти выделили 10 миллионов рублей. В этом году в городе планируют посадить более 8 тысяч новых деревьев на 79 объектах. Проблема с тополями не решена даже в Москве, где совсем другой бюджет озеленения. Так, в рамках программы «Моя улица» с сентября 2019-го по декабрь 2022 года на озеленение столицы должны потратить полтора миллиарда рублей. Также в Москве проводится крупная программа по озеленению дворов «Миллион деревьев», которая существует с 2013 года. В 2021 году в голосовании приняли участие 218 тысяч человек, которые отобрали 1 525 московских дворов: их засадят соснами, елями, дубами, рябиной, сиренью, чубушником, кизильником.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».