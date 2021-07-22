Озеро Щелкун обмелело не только из-за засухи. А чего ждать Екатеринбургу?

Вот так обмелело озеро Щелкун в этом году. Фото: Неля Веденьева

Озеро Щелкун близ Сысерти сильно обмелело в этом году, что вызвало тревогу у жителей одноимённого посёлка на берегу водоёма. На проблему обратил внимание и глава региона. Но вместе с тем у многих возник вопрос: не постигнет ли такая же участь и другие водоёмы Свердловской области из-за засушливых весны и лета?

«Нужен земснаряд»

– Вода в озере отступила уже метров на сто, – рассказала журналисту «Облгазеты» лидер инициативной группы по спасению озера, жительница посёлка Щелкун Неля Веденьева. – В колодцах исчезла вода. Недавно вода в Щелкун пошла по каналу из озера Баевское, откуда Щелкун всегда и подпитывался. Этот канал был построен ещё в 1960-е годы, и за это время засорился напрочь. Неравнодушные к судьбе озера жители посёлка провели не один субботник по расчистке канала, и вода пошла, но её, конечно, будет мало для восстановления озера. Надо убирать ил, и тут лопатами и даже экскаватором не обойдёшься – нужен земснаряд.

При этом куда деть ил, местные жители уже решили.

– Мы разговаривали с местными фермерами, они охотно заберут ил – это отличное удобрение, – продолжает Неля Веденьева. – Чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки, мы написали два обращения – в природоохранную прокуратуру и губернатору области. Подписей собрали много. Обращения лежали даже в магазинах – кто приходил, подписывались. И ко мне домой люди приходили поставить подписи. Судя по тому, что приезжала комиссия из минприроды, процесс пошёл…

«Это и правда красивое и уникальное озеро, которое несколько веков славилось большим количеством рыбы. Но у водоёма есть свои особенности: он высыхает во время жаркой погоды и из-за других причин», – написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграм.

– Мы обследовали водоём. В прошлом году озеро тоже сильно обмелело, и мы выяснили главную причину, – рассказал «Облгазете» начальник отдела водных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Никита Ванаев. – Оказалось, у основного притока, небольшой речки, прокладывали трассу газопровода и трубу уложили не совсем правильно. По нашему требованию газовики провели реконструкцию, и поступление воды восстановилось. На этот раз на притоке была без каких-либо разрешений возведена дамба, и вода пошла в специально обустроенный водоём, где китайские фермеры, у которых неподалёку взятые в аренду поля, поставили насосы и поливают капусту. Вода отступила довольно заметно. Местные жители эту дамбу раскопали, и вода пошла. Но река – не единственный канал пополнения, озеро всегда подпитывали подземные источники. Причём, как нам рассказывали местные жители, в иных местах от бьющих родников лодки рыбаков буквально крутило. Нынешняя ситуация усугубилась ещё и тем, что озеро сильно заилилось, и ил перекрыл подземные источники.

В региональном минприроды признают: чтобы спасти Щелкун, надо его основательно почистить. В ведомстве сообщили, что они уже заказали соответствующий проект, сейчас идут детальные изыскания, по окончании которых должна начаться очистка озера. В свою очередь Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграм отметил, что «на Урале нет своего моря, поэтому каждая речка и каждое озеро для нас важны». И проблему озера Щелкун попытаются решить: губернатор сказал, что постарается договориться о выделении денег на восстановление озера из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология».

Без воды не останемся

Всего в нашем регионе 5,8 тысячи естественных и рукотворных водоёмов, и ответственность за их состояние несут муниципалитеты. В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области отмечают, что в этом году обмеление в разной степени наблюдается на всех водоёмах региона. Однако слухи о том, что из-за засухи на Среднем Урале обмелели многие водоёмы, всё-таки преувеличены. Например, на озере Балтым уровень воды обычный (проверено лично). На озере Шарташ, по словам местного жителя Сергея Вохмянина, вода тоже не отступила: озеро постоянно подпитывается от прилегающего к нему болота, есть родники, поэтому вода, по мнению Сергея, всегда держится на одном уровне.

Что касается Екатеринбурга, то опасения в том, что уральской столице не хватит питьевой воды, по мнению мэрии города, беспочвенны.

– Весеннее половодье в Екатеринбурге в 2021 году началось на Волчихинском водохранилище с 8 апреля и завершилось 17 мая, – комментирует «Облгазете» заместитель начальника управления ЖКХ по управлению коммунальной инфраструктурой Екатеринбурга Дмитрий Барашкин. – На момент завершения половодья наполнение водохранилища составило 94,8 процента. Объём Волчихинского водохранилища при нормальном подпорном уровне составляет 82,5 миллиона кубометров – сейчас оно наполнено на 78,5 процента. На 1 июля запас воды в Верхне-Макаровском и Волчихинском водохранилищах, используемых для питьевого и промышленного водоснабжения Екатеринбурга, составляет 45,37 миллиона кубометров и оценивается как достаточный.

В ТЕМУ Помимо двух основных водохранилищ – Верхне-Макаровского и Волчихинского – у Екатеринбурга есть дополнительный источник питьевой воды – Ревдинское водохранилище. А в случае необходимости город может обратиться к резервному источнику водоснабжения – Нязепетровскому водохранилищу, которое было построено во время руководства строительным отделом Свердловского обкома КПСС Бориса Ельцина. Развивающемуся промышленному Свердловску стало не хватать воды, и было решено построить водовод от реки Уфы из Нязепетровска Челябинской области. Соорудили плотину, и образовалось крупное водохранилище. Три насосные станции поднимали воду 400 метров вверх и, перевалив через хребет, она шла дальше самотёком в Западную Чусовую, которая впадала в Макаровское водохранилище. Оно, в свою очередь, соединялось с Волчихинским водоёмом, откуда и пьёт Екатеринбург. В годы перестройки объёмы промышленного производства упали, и уфимская вода стала не нужна. Но оборудование законсервировано и при необходимости всё можно запустить.

Озеро Шарташ – самый популярный водоём у жителей Екатеринбурга Фото: Владимир Мартьянов

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