В Екатеринбургский зоопарк перевезут спасённую в Красноярском крае белую медведицу Хатангу

Переезд будет осуществлён после реконструкции вольера для медведицы. Фото: пресс-служба Московского зоопарка.

Спасённая в Красноярском крае белая медведица Хатанга, которая проходит сейчас реабилитацию в Московском зоопарке, станет жительницей Екатеринбургского зоосада. Переезд будет осуществлён после реконструкции вольера для медведицы.

"На сегодняшний день у нас находятся два медведя, которые были спасены за последние три месяца. Они уже прошли карантин. По Хатанге вопрос решен - она поедет в Екатеринбург по программе "Размножение и сохранение популяции белого медведя" Союза российских зоопарков и аквариумов", - передаёт слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой ТАСС.

Медвежонка спасли с острова Большевик, где животное прибилось к местным золотодобытчикам. Осиротевшую медведицу кормили люди, однако потом было принято решение перевести её на реабилитацию в Москву - у медвежонка нет охотничьих навыков, соответственно выжить в дикой природе он бы не смог. 21 апреля животное привезли в столицу, где ему дали имя Хатанга.

Напомним, 20 апреля в Екатеринбургском зоопарке умер народный любимец, белый медведь Умка. Сотрудники зверинца предположили, что животное скончалось, проглотив детский мячик, брошенный в вольер. 29 апреля прокуратура организовала проверку по факту гибели медведя. По результатам экспертной проверки, Умка умер из-за кровоизлияния в мозг.