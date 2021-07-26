В Свердловской области объявили предупреждение о непогоде из-за ветра

После 27 июля ветер в регионе должен стихнуть. Фото: Павел Ворожцов

27 июля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Уральские синоптики прогнозируют также дожди и грозы.

Сотрудники МЧС просят свердловчан соблюдать меры безопасности, в том числе пожарной, избегать работы на открытом воздухе и на высоте. Садоводам рекомендуется отложить работы на своих участках и проверить, нет ли плохо прикреплённых конструкций.

"Областная газета" ранее сообщала, что начало недели в Свердловской области будет прохладным. В ночь на вторник будет до +8...+13 градусов. Днём 27 июля воздух прогреется до +18...+23 °С, на крайнем севере и в горах - до +14 °С. Дожди продолжатся в следующие дни. Прохладная погода сохранится. А вот ветер должен стихнуть.

"Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от лёгких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стёкол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными. О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112", - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.