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Общество / Природа
28 июля 2021, 11:23

Парк XXII Партсъезда в Екатеринбурге планируют открыть к Дню города

парк

Благоустройство парка проводится в два этапа. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге продолжается реконструкция территории зелёной зоны у Дворца молодёжи. Открыть парк имени XXII Партсъезда планируется к Дню города.

По данным компании-подрядчика, реконструкция парка идёт согласно плану. Работы планируется завершить к 14 августа. Изначально ожидалось, что обновление будет вестись до 25 ноября.

Напомним, благоустройство парка проводится в два этапа. В рамках первого (завершён осенью 2020 года) были отремонтированы центральная и боковая аллеи, проложены пешеходные и велодорожки. Сейчас проводится второй этап. Специалистами завершена установка опор освещения, а также уложена часть пешеходных и беговых дорожек.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, сегодня в рамках объезда объектов благоустройства уральской столицы мэр Екатеринбурга Алексей Орлов побывал в парке имени XXII Партсъезда. Он положительно оценил ход работ и пообещал присутствовать на торжественном открытии.

Добавим, в этом году День города будут отмечать 14 августа. Праздник пройдёт в онлайн-формате. Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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