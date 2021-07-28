В России предлагают ввести штрафы за брошенных питомцев

Перевозить кота нужно в специальном контейнере-клетке, но держать в нём питомца постоянно ни в коем случае нельзя Фото: Александр Зайцев

В Государственную думу России внесли законопроект о штрафах за несоблюдение общих требований к содержанию животных. Разные случаи не должного обращения с домашними питомцами подтолкнули законодателей к строгим предложениям – до 15 тысяч штрафа владельцу животного, если это юридическое лицо – ещё больше.

В 2018 году в федеральном законе № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обозначили требования к содержанию животных. К ним отнесли: обеспечение ухода за животным, своевременное оказание ветеринарной помощи и профилактических мер, стерилизация и кастрация питомцев во избежание нежелательного потомства, а также уборка биологических отходов в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами и обязанность хозяина в случае отказа от питомца передать его новому владельцу или в приют для животных.

Однако наказание за нарушение этих правил можно было получить лишь по статье №245 Уголовного кодекса РФ «Жестокое обращение с животными» за убийство питомца или нанесение ему увечий. Новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ предлагают штрафы:

за несоблюдение общих требований к содержанию животных: для граждан – от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических – от 15 до 30 тысяч рублей;

за содержание и использование животных, включённых в перечень запрещённых к содержанию: для граждан – от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 150 тысяч рублей;

за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния: для граждан – от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.

Также в законопроекте есть отдельные штрафы для тех, кто держит животных в культурно-зрелищных целях и для приютов. Самые крупные штрафы полагаются для зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев и океанариумов – до 200 тысяч рублей. Как отметил в разговоре с «Облгазетой» один из авторов документа, новый закон направлен на повышение эффективности соблюдения требований по обращению с животными: люди должны отвечать за своих брошенных питомцев, за издевательства над ними. В первом чтении поправки к КоАП будут рассматривать осенью.

– Новые штрафы могут помочь в борьбе с безответственным обращением с питомцами, но было бы лучше, если бы их сделали выше: около 30–50 тысяч для обычных владельцев животных, чтобы они задумались о своих действиях, – считает руководитель одного из екатеринбургских приютов для травмированных животных Татьяна Ионина. – Многие не знают о законе об ответственном обращении с животными, но это незнание не должно освобождать их от ответственности. Нужно привлекать внимание людей к стерилизации и кастрации четвероногих любимцев, так как появление нежданных котят или щенков приводит к тому, что их продают на рынках, отдают в приюты или просто выбрасывают на улицу.

Один из таких недавних случаев, встревоживших не просто общественность, но и Госдуму с прокуратурой, – кот, которого оставили в аэропорту Кольцово, потому что хозяйка отказалась платить за билет на него. Но, по словам директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрея Клименских, такие случаи происходят нечасто – примерно раз в год.

Чтобы избежать подобных ситуаций, следует заранее узнавать правила перелёта вместе с животными и подготовить все ветеринарные документы, которые могут потребовать на вашего четвероногого друга в другой стране. При покупке билетов стоит узнать условия проезда с учётом характера питомца: гарантии и нормы транспортировки. Пассажиру можно перевозить не более двух животных, их взвешивают вместе с контейнером. Бесплатно перевозятся лишь собаки-поводыри при условии, что на ней ошейник, намордник, и она находится на поводке у владельца.

Кстати Если вам негде оставить животное на время своего отпуска, в Екатеринбурге существуют гостиницы для животных. Оставить собаку, кошку или даже хомячка можно в личных апартаментах за 150–500 рублей в сутки в зависимости от животного.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».