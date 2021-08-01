В начале недели в Свердловскую область вернётся жара

На среднем Урале воздух прогреется до +32°C. Фото: Галина Соловьёва

Первая неделя августа в Свердловской области начнётся с жары и гроз. Местами пройдут кратковременные дожди. В Екатеринбурге воздух прогреется до +32 °C, при этом будет почти без осадков.

В понедельник, 2 августа, в области ожидается переменная облачность, днём возможны кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до +22... 27 °C. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В Екатеринбурге первый день рабочей недели пройдёт без существенных осадков. Днём воздух прогреется до +25...27°C, ветер западный 4-9 м/с.

Во вторник, 3 августа, согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, на территории региона будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, ожидается гроза. Днём потеплеет до +25... +30°C.

В столице Урала в этот день будет переменная облачность, возможны кратковременные дожди и гроза. Столбик термометра поднимется до +28...+30°C.

В среду, 4 августа, в Свердловской области сохранится переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь и гроза. Днём потеплеет до +27... 32°C. Ветер южный, 4-9 м/с.

В этот день Екатеринбург ожидает переменная облачность без существенных осадков. Днём воздух прогреется до +30... +32°C.