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Общество / Природа
4 августа 2021, 13:15

Белого медведя привезут в Екатеринбургский зоопарк в 2022 году

белый медведь

Сейчас в Екатеринбургском зоопарке находится один белый медведь. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбург не останется без белого медведя. Об этом сегодня журналистам заявил глава города Алексей Орлов.

По его словам, сейчас животное находится в Московском зоопарке. Его привезут в столицу Урала после того, как в местном зверинце появится хороший, современный вольер. Мэр также отметил, что реконструкция будет проводиться на условиях софинансирования.

"Наша часть средств в бюджете предусмотрена, подтверждена доля софинансирования (от фонда, учреждённого "Роснефтью". - Прим "ОГ")", - сказал Алексей Орлов, добавив, что работы планируется выполнить в следующем году. Тогда же у Екатеринбургского зоопарка и появится второй белый медведь.

Ранее "Областная газета" писала, что уральской столице достанется спасённая в Красноярском крае белая медведица Хатанга, которая проходит сейчас реабилитацию в Московском зоопарке.

Напомним, 20 апреля в Екатеринбургском зоопарке умер народный любимец, белый медведь Умка. Сотрудники зверинца предположили, что животное скончалось, проглотив детский мячик, брошенный в вольер. 29 апреля прокуратура организовала проверку по факту гибели медведя. По результатам экспертной проверки, Умка умер из-за кровоизлияния в мозг.

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Областная газета Свердловской области

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