На очистку реки Чусовой направят 2,7 миллиона рублей

Река Чусовая проходит по территории нескольких регионов. Фото: Галина Соловьёва

Реку Чусовую очистят за 2,7 миллиона рублей. 1,7 миллиона направит Фонд президентских грантов за победу в конкурсе, представляя Свердловскую область. Ещё 1 миллион рублей выделит завод в Первоуральске.

На эту инициативу Фонд президентских грантов выделит 1,7 млн рублей за победу в конкурсе на гранты в номинации "Охрана окружающей среды и защита животных" от Свердловской области. Ещё один миллион рублей направит Первоуральский новотрубный завод ТМК, сообщает пресс-служба администрации Первоуральска.

Очистку реки будут производит в рамках экологического проекта "Герои Чусовой" общественного движения "Город Первых". Волонтёры проведут субботник на берегу Волчихинского водохранилища, командные экологические квесты, интерактивные эколого-просветительские мероприятия для детей школьного возраста, а также создадут информационные материалы, повышающие интерес уральцев к самостоятельному туризму.

Также пройдёт масштабная акция - сплавы "Чистая Чусовая за выходные". В ходе этих мероприятий планируют очистить от мусора более 10 км водной глади и прилегающих территорий. В этом примут участие 400 экодобровольцев. Всего в 2021 году в проекте "Герои Чусовой" примут участие более 600 волонтёров из всех регионов, где протекает река: Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.