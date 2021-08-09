Как долго продержится смог на Среднем Урале, который пришёл от лесных пожаров в Якутии?

Уже два дня Екатеринбург живёт в мутно-белой дымке, многие жители жалуются на запах гари. Фото: Павел Ворожцов

С минувших выходных небо над Средним Уралом стало затягивать смогом, а в воздухе появился запах гари. Дым от лесных пожаров, бушующих за тысячи километров от нас, в Якутии, добрался до Свердловской области. Но уральские синоптики прогнозируют, что это ненадолго и небо над регионом в ближайшие дни очистится.

Дым принесло вместе с похолоданием с севера, из Ханты-Мансийского автономного округа. Но ощущается он не только на Среднем Урале, но и в соседних регионах – Пермском крае и Тюменской области.

– Задымление вначале распространилось по периферии антициклона из восточных регионов Сибири, из Якутии, на запад, в район Ханты-Мансийского автономного округа, куда оно попало в конце прошлой недели, и затем с северными ветрами опустилось к нам, – рассказывает «Облгазете» главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко. – Мы предполагаем, что этот процесс будет недолгим: сегодня, 10 августа, какая-то часть задымления удержится, но потом развеется и отойдёт на восток.

Очистить небо помогут воздушные массы, подтягивающиеся на Средний Урал с европейской части страны. Так что смог к нам пожаловал ненадолго. То, что дым к нам принесло издалека и он не имеет никакого отношения к местным пожарам, сообщают и в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. В пользу этого свидетельствуют и данные, размещённые на сайте «Авиалесоохраны». Согласно им, на 9 августа в Свердловской области на землях лесного фонда бушевало всего два пожара, где площадь, пройденная огнём, составила девять гектаров. Это – контролируемые пожары, борьба с которыми идёт сейчас в Белоярском городском округе и Камышловском муниципальном районе.

Для сравнения, самое большое количество лесных пожаров в стране на данный момент фиксируется в Якутии – 92. Площадь, пройденная огнём, там составляет более 1,6 миллиона гектаров. Рядом с Республикой Саха (Якутия) горят 111 тысяч гектаров лесов в Иркутской области. Дым от этих пожаров уже ощутили жители Красноярского края.

Особенно сильно смог в Екатеринбурге ощущался вчера – даже здания вдалеке были в дымке. Фото: Павел Ворожцов