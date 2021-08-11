Этим летом комары в Свердловской области действительно встречаются не так часто. Фото: Алексей Кунилов

На этой неделе жители ВИЗа в Екатеринбурге пожаловались, что по вечерам их окна стали облеплять гигантские комары, которые раза в три больше обычных. Но, как оказалось, повода для паники нет: эти насекомые неопасны для человека. А кровососущих комаров на Среднем Урале в этом году, наоборот, стало меньше, чего не скажешь о мухах.

– Жители ВИЗа видят комаров-долгоножек или караморов. Это крупные насекомые, которые пугают своими размерами, и некоторые думают, что это малярийные комары, но долгоножки абсолютно безвредны для человека: не докучают, кровь не пьют, аллергические реакции не вызывают, – объясняет «Облгазете» научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН доктор биологических наук Любовь Некрасова.

Этот вид комаров выплодился только недавно, когда начались дожди. А вот других, кровососущих комаров, в этом году на Среднем Урале почти нет: эти насекомые очень любят влагу, а засушливая весна и начало лета привели к тому, что у нас было мало водоёмов, где обычно развиваются личинки комаров.

– Распространённый способ оценки численности комаров – фиксация числа этих кровососущих, которые нападают на человека за 20 минут, – говорит Любовь Некрасова. – После влажной весны мы могли насчитывать по 90 комаров, нападающих в течение 20 минут. В этом году эти показатели намного ниже. Комаров практически нет, особенно сейчас: в конце лета их численность всегда снижается.

Однако для мух нынешние засушливые весна и лето на Урале, наоборот, стали благодатными. В городе их обилие не так ощущается, а вот на даче, рядом с лесом, это заметно хорошо. Причём ведь что интересно – отмахнёшь её рукой, так она взлетит, сделает круг и вернётся. А сейчас мухи стали ещё и более агрессивными.

– Мухам нынче раздолье, – отмечает энтомолог, кандидат биологических наук, сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Евгений Зиновьев. - Весна была тёплой и сухой, поэтому личинки мух развивались хорошо. Человек и сам способствует их размножению: они ведь питаются в основном пищевыми отходами, летом больше «пасутся» на пастбищах, поближе к скоту, а с наступлением холодов перебираются к тёплому жилью. В конце лета, ближе к осени, у мух возрастает аппетит – готовятся к зимней спячке. Отсюда и усиление их активности.

За птиц же в этом году, по словам Евгения Зиновьева, переживать не стоит: да, комаров мало, но мухи-то есть. А одна муха заменяет десять комаров, так что пернатые голодными не останутся.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Почему мухи садятся на руки и другие открытые участки тела человека? Оказывается, своим мягким хоботком они собирают питательные вещества из естественных выделений на коже человека, но вместе с этим легко могут переносить разные инфекции.

Комары и мухи – удивительно живучие насекомые, способные выживать даже при очень низких температурах. Почему? У обычных животных при очень низкой температуре кровь превращается в кристаллы, а у комаров и мух – в желе. Так что когда приходит тепло, они оживают и опять за своё.

ВАЖНО Бороться с мухами, конечно, надо. Хорошо помогает обычная липкая лента, но зрелище это, прямо скажем, не очень эстетичное, особенно на кухне. Другой вариант – разные аэрозольные репелленты (не путать с инсектицидами – они не уничтожают мух, а только отпугивают!). Однако насколько они безопасны для человека – вопрос.