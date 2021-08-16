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Общество / Природа
16 августа 2021, 14:51

В Екатеринбурге временно закрыли площадку фестиваля "Атмосфера"

Логотип фестиваля

Площадка фестиваля не выдержала натиск посетителей. Фото: Алексей Кунилов

Площадку фестиваля "Атмосфера" в Екатеринбурге временно закрыли на "техобслуживание". Территория не выдержала натиск посетителей в праздничные выходные.

В выходные площадку Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера" посетили около 29 тысяч человек. К утру понедельника в парке были испорчены газоны, сломаны детские аттракционы и поломаны бордюры. Сейчас парк закрыт на техобслуживание.

"В выходные было много народу. Люди сидели на траве, фотографировались с растениями. С учётом того, что сад "не имеет связи с землей", он, конечно, это перенес с трудом. Сейчас садовники приводят его в чувство - поливают, поправляют газон, проверяют сохранность кустарников", - рассказала "Областной газете" пресс-секретарь администрации города Виктория Мкртчян.

Открыть площадку фестиваля "Атмосфера" обещают в 16 часов.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала, во сколько обошёлся бюджету города временный парк на Площади 1905 года.

Областная газета Свердловской области

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