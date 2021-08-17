Изнуряющая жара продержится в Свердловской области до 22 августа

В отдельных районах Среднего Урала температура воздуха будет достигать +34°С. Фото: Алексей Кунилов.

МЧС предупреждает жителей Свердловской области, что до конца текущей недели в регионе ожидается очень жаркая погода. В отдельных районах Среднего Урала температура воздуха будет достигать +34°С.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, жаркая погода может привести к осложнению пожароопасной обстановки - в некоторых районах ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса). В связи с этим свердловчан просят не использовать открытый огонь, не разжигать костры на природе и отказаться от выходов в лес.

В жару рекомендуется держать ставни окон и шторы закрытыми, особенно если они выходят на солнечную сторону. Также спасатели советуют не допускать перегрева тела: использовать кондиционеры, вентиляторы и пить воду в достаточном количестве.

Оставлять детей и животных в закрытых автомобилях на жаре запрещено. Перед тем, как начать движение на автомобиле, следует открыть все двери и окна, а также при возможности включить кондиционер.

По данным Уральского гидрометцентра, 18 августа на территории региона ожидается +25...+30°С, 19 августа - +26...+31°С, а 20 августа - +29...34°С. В Екатеринбурге в эти же дни столбики термометров будут показывать +27...+29°С, +28...+30°С и +31...+33°С соответственно.

Напомним, что до 22 августа в Свердловской области также действует предупреждение о метеоусловиях, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.