Екатеринбург побил исторический температурный рекорд

В Екатеринбурге установилась аномально жаркая погода. Накануне город побил температурный рекорд 1935 года.
Исторический температурный рекорд установился накануне, 21 августа.
"Сегодня установлен температурный рекорд. Температура воздуха у нас зафиксирована в 34,7 градуса", - цитирует уральский гидрометцентр ТАСС.
Предыдущий максимум был зарегистрирован 21 августа 1935 года. Тогда воздух прогрелся до +31,6°C.
Напомним, эти выходные в Свердловской области - аномально жаркие.
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