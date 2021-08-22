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Общество / Природа
22 августа 2021, 09:07

Екатеринбург побил исторический температурный рекорд

Люди на пляже

В такую жару люди спасаются у водоёмов. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге установилась аномально жаркая погода. Накануне город побил температурный рекорд 1935 года.

Исторический температурный рекорд установился накануне, 21 августа.

"Сегодня установлен температурный рекорд. Температура воздуха у нас зафиксирована в 34,7 градуса", - цитирует уральский гидрометцентр ТАСС.

Предыдущий максимум был зарегистрирован 21 августа 1935 года. Тогда воздух прогрелся до +31,6°C.

Напомним, эти выходные в Свердловской области - аномально жаркие.

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