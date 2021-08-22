В Свердловской области 22-23 августа ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер

В городах могут пройти дожди с грозой. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 18 м/с. Непогода обрушится на регион 22 августа.

В ГУ МЧС России по Свердловской области отмечают, что в период штормового предупреждения возможны ухудшение пожароопасной обстановки, а также обрыв линий электропередач и повреждения кровельных конструкций зданий. Граждан просят быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Спасатели призывают граждан не использовать открытый огонь, не ходить в лес и не выходить на воду. Находясь дома, при грозе рекомендуется закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время молнии - не подходить к электропроводке и молниеотводу, не стоять рядом с окном.

О возникновении ЧП жители могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.