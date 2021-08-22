В августе на Урале реки обмелели на 50-70%

В Екатеринбурге Исеть осушают специально - для строительства Макаровского моста или отчистки дна. Фото: Павел Ворожцов

Из-за жаркой погоды на Урале в большинстве рек упал уровень воды. Некоторые из них обмелели на 50-70%.

Так, например, в верхнем течении Чусовой, в отдельных притоках Сосьвы, Лозьвы, Пышмы, Юрюзани, на участках рек Уй, Урал, Миасс расходы воды были меньше средних многолетних значений в 5-10 раз, сообщает Уральский гидрометцентр.

"Местами уровни воды в реках оставались близкими к низшим, когда-либо наблюдённым в период открытого русла, а на участках рек Чусовая, Юрмыч, Тагил, Иньва, Обва, Сылва, Тулва, Уй, Синара – были ниже таких отметок", - говорится в сообщении метеорологов.

Из-за продолжительной жаркой и сухой погоды в третьей декаде августа маловодье сохранится, а дефицит водных ресурсов увеличится. Из-за этого могут возникнуть затруднения в водоснабжении предприятий и населённых пунктов.

Напомним, накануне Екатеринбург побил температурный рекорд 1935 года. Воздух прогрелся до +34,7°C. Власти Свердловской области подключили четыре министерства и поливальную технику для защиты здоровья граждан в жаркую погоду.