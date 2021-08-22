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22 августа 2021, 18:04

Изнуряющая жара в Свердловской области сохраниться в начале новой недели

Люди купаются

Роспотребнадзор не разрешил купаться в водоёмах Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Изнуряющая жара в Свердловской области сохранится в начале рабочей недели. Местами могут быть дожди и грозы. В понедельник, 23 августа, температура воздуха поднимется до +36°C.

В понедельник, 23 августа, в области ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, град. Шквалистый ветер в порывах будет достигать 25 м/с. Днём температура воздуха составит +31..+36°C.

В Екатеринбурге первый день рабочей недели пройдёт без осадков. Днём воздух прогреется до +33...+35°C.

Во вторник, 24 августа, согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, на территории региона будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Днём температура будет на уровне +29...+34°C, на севере области до +26 °C.

В столице Урала в этот день будет переменная облачность , без существенных осадков. Столбик термометра поднимется до +32...+34°C.

В среду, 25 августа, в Свердловской области сохранится облачность с прояснениями, а также кратковременные дожди с грозами. Днём воздух прогреется до +28...+33°C.

В этот день Екатеринбург ожидает переменная облачность с кратковременным дождём и грозой. Днём температура воздуха составит +29...+31°C.

Напомним, в Свердловской области на 22-23 августа объявлено штормовое предупреждение.

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Областная газета Свердловской области

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