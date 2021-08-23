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Общество / Природа
23 августа 2021, 18:26

В Свердловской области вновь объявлены НМУ первой степени опасности

Дымка в городе

Отмена предупреждения о смоге - в 20:00 26 августа. Фото: Павел Ворожцов.

Уральские синоптики вновь предупреждают свердловчан о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться в регионе три дня.

Предупреждение о смоге начинает действовать с 20:00 23 августа.

"На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится на сайте Уралгидромета.

Отмена предупреждения - в 20:00 26 августа.

Напомним, что на данный момент площадь природных пожаров в Свердловской области составляет около 1775 гектаров. Всего в регионе зафиксировано 29 пожаров, самые сильные из которыхх по-прежнему под Первоуральском и Камышловом. В тушении лесных массивов задействованы 470 спасателей.

Тушение пожара осложняет болотистая местность. Здесь пожарные применяют метод встречного пала.

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Областная газета Свердловской области

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