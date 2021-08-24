МЧС продлило штормовое предупреждение на Среднем Урале до 25 августа

В Свердловской области ожидаются грозы, дожди и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале ещё на один день продлили штормовое предупреждение. В среду, 25 августа, местами в Свердловской области ожидаются грозы, дожди и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в непогоду рекомендуется не выходить на улицу без острой необходимости и не проводить работы на открытом воздухе. Сильный ветер может обрывать провода и срывать слабо закреплённые элементы зданий.

Во время грозы владельцам частных домов рекомендуется закрыть дымоходы, отключить электроприборы и плотно закрыть все окна. Находиться в непогоду рядом с окнами, печью, камином, массивными металлическими предметами, на крыше и на чердаке может быть опасно.

В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности.

Сообщать о чрезвычайных ситуациях нужно либо по телефону пожарно-спасательной службы МЧС РФ "101", либо по единому номеру вызова спецслужб "112".

Согласно данным Уральского гидрометцентра, несмотря на многочисленные предупреждения о непогода, сильная жара будет сохраняться в Свердловской области вплоть до выходных. В среду, 25 августа, на севере региона ожидается +19...+24°С, на юге - +29...+34°С. В четверг, 26 августа, в северных районах Среднего Урала столбики термометров будут показывать +18...+23°С, а в южных - до +28°С.