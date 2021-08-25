Уральским лесам угрожает сибирский шелкопряд?

Бабочка сибирского шелкопряда довольно крупная. Фото: Галина Замшина

На прошлой неделе в ряде уральских СМИ прошла информация о том, что в ачитских лесах обнаружили сибирского шелкопряда, из-за которого в России погибли сотни тысяч гектаров хвойного леса. Но «ОГ» выяснила: хоть этот вредитель и опасный, всё не так страшно, как это преподнесли общественности. По крайней мере, пока.

Сибирский шелкопряд – насекомое отряда чешуекрылых. Услышав такое название, первое, что приходит на ум – получение шёлка. Однако в отличие от тутового шелкопряда, из которого действительно производят шёлк, сибирский такой пользы не приносит и, несмотря на название, относится к семейству коконопрядов, а не настоящих шелкопрядов. По сути, сибирский шелкопряд – обычный вредитель-бабочка, который откладывает яйца, а из них появляются гусеницы, пожирающие хвою почти всех хвойных пород, но предпочитающие лиственницу, пихту и ель. Встречается сибирский шелкопряд в пределах Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов. Но самое опасное, что распространяться этот вредитель может не только естественным путём, но и при перевозке разной лесной продукции.

По словам сотрудника лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН энтомолога Галины Замшиной, бабочек сибирского шелкопряда в лесах нашего региона можно заметить в конце июня – начале июля. А в августе появляются и гусеницы, которые при типичных условиях завершают развитие за два года. В этом году из-за жаркого и засушливого лета на Среднем Урале лёт и вылупление яиц сибирского шелкопряда начались раньше, но пока специалисты не видят в этом опасности.

– Ничего страшного в том, что сибирский шелкопряд был отловлен на феромонные ловушки (заманивание насекомых при помощи определённых запахов. – Прим. ред.), нет. У нас проходят границы ареала обитания этого вида, – комментирует «ОГ» Галина Замшина. – Это просто метод фиксации. В Свердловской области сибирский шелкопряд обнаруживают в пихто-еловых лесах начиная с 2002 года, но его численность находится на приемлемом уровне. В Сибири вспышки этого вредителя происходят намного чаще из-за более тёплого и сухого местного климата, который благоприятствует быстрому развитию гусениц.

Как рассказала «ОГ» старший государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Юлия Лепинских, их ведомство ежегодно проводит мониторинг разных вредителей в лесах региона, расставляя ловушки. И в них периодически попадается сибирский шелкопряд, поэтому наш регион является карантинной зоной по нему – территорией, где ведётся контроль за этим насекомым и борьба с ним.

В этом году мониторинг ещё проводят, но закончат к осени, когда проверят все ловушки Свердловской области. Однако риски того, что следующим летом сибирского шелкопряда в свердловских лесах и заповедниках станет больше, есть: по словам Галины Замшиной, длительный тёплый август в этом году может позволить сформироваться гусеницам вредителя быстрее – за год.

Но даже если сибирский шелкопряд размножится слишком сильно, способы борьбы с ним уже разработаны. В основном это обработка зон обитания шелкопряда инсектицидами и механический сбор вредителей. Также у этих насекомых есть естественные враги. В основном численность шелкопряда регулируется различными паразитическими перепончатокрылыми (особенно яйцеедами), а также энтомопатогенными грибами, бактериями и вирусами.

Гусениц сибирского шелкопряда легко не заметить на хвойном дереве Фото: Галина Замшина