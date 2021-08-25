Продление штормового предупреждения на Среднем Урале не коснётся Екатеринбурга

Температура воздуха в Екатеринбурге наконец-то начнёт снижаться. Фото: Галина Соловьёва.

МЧС снова продлили штормовое предупреждение на Среднем Урале. В отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные грозы с дождями, град и порывистый ветер до 25 метров в секунду, но не в Екатеринбурге.

Во время грозы рекомендуется выключить электроприборы, закрыть все окна в квартирах и домах, а также не подходить к металлическим конструкциям и воде. Если град застал вас на улице, рекомендуется прикрыть голову руками, одеждой или сумкой и найти укрытие. Прятаться под деревьями опасно, так как град может поломать ветви, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Отметим, что спасатели продлевают штормовое предупреждение на территории региона уже третий день подряд.

Согласно данным Уральского гидрометцентра, екатеринбуржцев долгожданная гроза снова обойдёт. В четверг, 26 августа, в уральской столице ожидается лишь кратковременный дождь днём. В пятницу и субботу будет облачно и без существенных осадков.

Зато температура воздуха в Екатеринбурге наконец-то начнёт снижаться: 26 августа столбики термометров будут показывать +24...+26°С, 27 августа - +19...+21°С, 28 августа - +16...+18°С.