Почему в Екатеринбурге активизировались осы?

Стремление к сладенькому у ос иногда до добра не доводит Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбуржцы жалуются на нашествие ос. Насекомых замечают в садах, на дачах, озёрах и даже в центре города. Беспокойство, а то и панику осы, конечно, вызывают, но специалисты уверяют, что активность этих насекомых будет недолгой.

Вообще-то правильное название этих насекомых – бумажные осы, или веспины. Бумажные – потому что свои гнёзда они строят практически из бумаги. Берут исходный материал от деревьев, перерабатывают его и сооружают гнёзда. Пчёлы живут в ульях, а осам надо самим заботиться о своём жилье. Осиное гнездо может появиться на даче или в частном доме в любом месте, но обычно где-нибудь под крышей. Приятного в этом, конечно, мало, хотя осы практически не нападают на человека. Другое дело, если они почувствуют угрозу для своего жилища – тогда берегись.

Но отчего осы стали так назойливы? Как рассказал «ОГ» сотрудник лаборатории экотоксикологии популяций и сообществ Института экологии растений и животных УрО РАН кандидат биологических наук Александр Ермаков, это объясняется легко – осам надо подкормить свои личинки, которые окукливаются.

– Ближе к осени активность ос всегда возрастает – они добывают еду для своих личинок, которые питаются мясом беспозвоночных животных, – говорит Александр Ермаков. – Сами осы едят в основном цветочный нектар, пыльцу растений – любят сладенькое. В обычной жизни их в общем-то не так уж и заметно, но разрежьте арбуз или откройте банку варенья на открытом воздухе летом, и они тут как тут. Однако особой активности в этом году у ос в нашем регионе не замечено – обычный уровень. К осени их личинки подрастут, и насекомых, докучающих людям, станет меньше.

КСТАТИ В отличие от своих собратьев пчёл, осы оставляют более болезненные укусы, которые могут вызвать аллергию, а то и анафилактический шок. – У пчелы жало со своеобразными зазубринами, поэтому каждый укус для них – верная смерть: вместе с жалом отрывается часть брюшка, – поясняет Александр Ермаков. – А у осы жало гладкое, поэтому они могут жалить по нескольку раз.

ЭТО ИНТЕРЕСНО Репелленты, которыми обычно отпугивают мух и комаров, на ос практически не действуют – наоборот, вызывают у них какой-то гнев и повышенную агрессию.

Осы относятся к так называемым общественным насекомым, живут колониями и по своим законам. Попробуйте потревожить осиное гнездо – тут же получите массированную атаку. Сигналы тревоги у них передаются химическим путём, через специальные феромоны.

Особенно опасны так называемые земляные осы, которые устраивают свои гнёзда в земле. Не раз бывало на покосе – скосишь случайно траву вместе с гнездом и получишь такое массированное нападение, что бросишь литовку и бегом с этого места.