В Свердловской области локализовано 37 из 46 природных пожаров

Наиболее сложная обстановка сложилась в Пышминском и Первоуральском городских округах. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области спасатели продолжают борьбу с природными пожарами. На данный момент на территории региона действуют 46 очагов, 37 из них локализованы. Ликвидировано 10 возгораний.

По данным «Авиалесоохраны», общая площадь пожаров на землях лесного фонда составляет 7 823 гектара. По этому показателю Средний Урал находится на третьем месте среди регионов России. На первом месте антирейтинга находится Якутия, в которой горит 173 301 гектар леса, на втором — Иркутская область (35 935 гектаров).

Наиболее крупные возгорания на Среднем Урале продолжают действовать в лесничествах, расположенных на территории Пышминского и Первоуральского городских округов, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

В ликвидации ландшафтных пожаров принимают участие 909 человек личного состава лесоохраны и МЧС, задействовано 221 единица техники, в том числе 42 пожарные машины, 12 бульдозеров, 42 трактора.

Выяснением причин возникновения природных пожаров вблизи населённых пунктов и поиском виновников занимались 176 патрульных и манёвренных групп. В связи с установившейся сухой ветреной погодой на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнём в лесах и на личных участках, запрещены.

По данным на утро 29 августа в Свердловской области действовало 49 лесных пожаров на общей площади 7 814 гектаров. Напомним, из-за лесных пожаров в регионе возбудили три уголовных дела.

Днём в пятницу, 27 августа, стало известно, что ущерб от лесных пожаров в Свердловской области перевалил за 52 миллиона рублей. Перед регионом стоит задача восстановить утраченный лесной фонд на 100%.