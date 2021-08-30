Темы дня

Общество / Природа
30 августа 2021, 13:17

Россиян предупредили об увеличении числа комаров-переносчиков лихорадки в случае тёплой осени

Комар на руке

Россиянам рекомендуют носить защитную одежду, пользоваться репеллентами и защищать жилище от насекомых. Фото: Алексей Кунилов

Такое предупреждение для россиян Роспотребнадзор выпустил 30 августа. Сейчас заболеваемость лихорадкой Западного Нила после укуса комара регистрируется в основном на территории европейской части страны, более 80% случаев – в регионах Южного федерального округа.

Санврачи оговариваются, что показатель заболеваемости не превышает среднемноголетних значений. Однако из-за обильных осадков и тёплой осенней погоды число комаров - переносчиков лихорадки Западного Нила может увеличиться.

"Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году – обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, тёплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя", - говорится в сообщении ведомства.

Россиянам рекомендуют носить защитную одежду (лучше светлую), максимально закрывающую при посещении лесопарковых зон, зон отдыха на берегу водоёмов, пользоваться репеллентами, защищать жилище от насекомых (засетчивание оконных и дверных проёмов, использование фумигаторов), а также своевременно очищать сточные канавы на своих участках.

Справка Роспотребнадзора

Лихорадка Западного Нила – природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации; в тяжёлых случаях (1–5%) – с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич). Наиболее сложная обстановка складывается в Европейском регионе и странах Северной Америки (США, Канада). В этом году случаи лихорадки регистрируются в США (102 случая заболевания), Канаде, а также в странах Европейского региона - Греции (14 случаев), Италии (11 случаев), единичные случаи в Австрии, Румынии и Сербии.

Читайте также:

Почему в Екатеринбурге активизировались осы?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.08.2021, 16:40 / Общество
В Свердловскую область поступило ещё почти 38 тысяч доз "Спутника V"
30.08.2021, 16:26 / Спорт
Российские паралимпийцы завоевали золото и бронзу в беге на 100 метров
30.08.2021, 15:54 / Общество
Российские пенсионеры получат единовременные выплаты 2 сентября
30.08.2021, 15:38 / Общество
В загородном клубе "Белая лошадь" под Екатеринбургом произошёл пожар
30.08.2021, 15:34 / Общество
В Свердловской области 1 сентября на линейки первоклассников и выпускников пустят родителей