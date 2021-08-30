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Общество / Природа
30 августа 2021, 13:10

Вонь от неочищенных сточных вод на Химмаше снизилась на 98%

Водосток

На ЮАС уже прошло успешное испытание концентрата "Органикаэр", сейчас тестируются реагенты "Биотик" и Inhitone. Фото: пресс-служба ЕМУП "Водоканал".

ЕМУП "Водоканал" реализует План неотложных мероприятий до 2023 года по борьбе с неприятным запахом от сточных вод. На Южной аэрационной станции на Химмаше удалось снизить вонь на 98%.

Как сообщается на сайте Водоканала Екатеринбурга, мероприятия Плана разделены на два направления:

  • подбор, испытание и внедрение новых очистных технологий для снижения уровня неприятного запаха на разных этапах очистки стоков;
  • ремонт сооружений ЮАС, установка воздушных фильтров и систем дезодорирования воздуха.

В рамках первого направления предприятие испытывает шесть методов удаления запаха с помощью реагентов с дальнейшим внедрением новейших технологий. На ЮАС уже прошло успешное испытание концентрата "Органикаэр", сейчас тестируются реагенты "Биотик" и Inhitone.

Реализуя мероприятия второго направления во второй половине 2020 года, на Южной аэрационной станции были смонтированы перекрытия подводящих каналов и приёмной камеры, куда сначала приходят неочищенные стоки по городским сетям. Установленные в подводящих каналах сорбционные фильтры помогли почти полностью избавиться от неприятного запаха – его уровень снизился на 98%.

"За прошедший год Водоканалом сделано немало для устранения проблемы запаха от очистных сооружений. Мы практически полностью купировали запах от неочищенных стоков. Второе направление нашей работы – уменьшение запаха от осадка, расположенного на иловых картах", – отчитался директор ЕМУП "Водоканал" Евгений Лузгин.

Напомним, в апреле нынешнего года технический директор Водоканала Сергей Никифоров заявил, что до конца 2021 года в ЮАС установят современную систему фильтрации и вентиляции воздуха, которая должна избавить жителей Химмаша от неприятного запаха.

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Областная газета Свердловской области

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