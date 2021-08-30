Климат на Среднем Урале теплеет: чего ждать от погоды в Свердловской области?

От жары в этом году уральцы спасались всеми доступными способами. Фото: Алексей Кунилов

Уходящее лето на Урале стало одним из самых жарких и продолжительных за последние годы: температура начала бить рекорды уже в мае и продолжила в последующие три месяца, но при этом жару резко сменяли ливни. Сейчас подводить итоги погодных условий прошедших месяцев рано – их синоптики объявят в начале сентября. Тем не менее «Облгазета» вместе со свердловскими учёными попыталась разобраться, в чём причина таких погодных явлений и означают ли они серьёзное изменение климата на Среднем Урале.

Погода вне нормы

По оценке главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Шепоренко, это лето – самое протяжённое в Свердловской области за прошедшие 100–120 лет метеонаблюдений. Оно началось ещё в мае и растянулось до 20-х чисел августа.

Синоптики пока не торопятся давать оценку количеству и характеру осадков на Среднем Урале. Но судя по бушевавшим в регионе пожарам и продолжительным периодам без дождей, можно предположить, что это лето стало едва ли не самым засушливым. Правда, по словам ведущего научного сотрудника лаборатории физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики Уральского федерального университета Константина Грибанова, средняя норма осадков в год за последнее время остаётся примерно одинаковой.

– Чем теплее погода, тем больше водяного пара попадает в атмосферу. Столько же воды возвращается в виде дождей и снега, правда, не всегда в том же месте, – говорит Константин Грибанов. – Поэтому и количество осадков сильно не меняется.

Сейчас синоптикам трудно предсказать, какую погоду стоит ожидать на Среднем Урале, но основную тенденцию на будущее можно выделить. Так, по словам Константина Грибанова, зимы в Свердловской области становятся короче и мягче: среднегодовые температуры поднимаются на доли градуса. Собственно говоря, это мы ощущаем и сами – минувшая зима в нашем регионе стала самой тёплой за последние 30 лет. Но несмотря на то, что прошедшее лето на Среднем Урале уже признано продолжительным и очень жарким, ждать точно такой же погоды, по мнению экспертов, в следующие года не стоит. При этом средние температуры будут расти, а число экстремальных событий – ураганов, затяжных ливней, морозов и периодов жары – увеличиваться.

– Речь идёт вообще об экстремумах погоды, – отмечает Галина Шепоренко. – Следующий летний сезон может быть как более жарким, так и холодным, дождливым. Например, летние месяцы 2014–2015 годов были прохладными и дождливыми на фоне того же потепления климата. И аномально низкие температуры зимой тоже будут укладываться в общую картину.

Похолодание отменяется

Главной причиной климатических перемен учёные считают глобальное потепление, которое наблюдается не только в России, но и в мире в целом. По словам Константина Грибанова, регионы подвержены разным климатическим изменениям, но общая тенденция такова: чем территория ближе к Северному или Южному полюсу, тем сильнее наблюдаются погодные явления, связанные с потеплением. По мнению климатолога, именно парниковый эффект играет самую значительную роль в этом процессе.

– Климатологи по всему миру давно пришли к консенсусу, что рост концентрации в атмосфере углекислого газа, водяного пара, озона, метана и других парниковых газов связан с деятельностью человека, – объясняет Константин Грибанов. – Миллионы машин на бензине, выхлопы отходов производства – мы сами ускоряем климатические изменения.

Вообще изменение климата – нормальное явление, утверждает учёный. Земля постоянно проходит разные периоды похолодания и потепления, что связано с орбитальными циклами, когда планета то приближается к Солнцу, то удаляется от него. Но сегодняшние погодные аномалии не укладываются в эту норму. Так, сейчас Земля бы вступала в очередной ледниковый период, а на деле средняя температура на планете медленно повышается. При этом Константин Грибанов отмечает, что благодаря тому, что Земля движется в холодную сторону, глобальное потепление наступает чуть медленнее. Но всё же человеческий фактор сегодня слишком велик, чтобы свести изменение климата к нулю.

Есть ли выход?

Учёные давно задались целью если не остановить, то хотя бы замедлить глобальное потепление. Так, в 2015 году 197 стран заключили Парижское соглашение о снижени выбросов в атмосферу. Россия присоединилась к нему только в 2019 году. В апреле этого года страны Европейского союза приняли закон о достижении к 2050 году углеродной нейтральности, то есть снижению опасных выбросов в атмосферу до минимального количества, которое сможет поглотить и обезвредить сама природа.

Россия тоже стоит на очереди внести свой вклад в решение климатической проблемы. Так, в нескольких регионах страны, в том числе и Свердловской области, запускают пилотный проект по созданию карбоновых полигонов – участков земли, где будут проводить эксперименты по производству и поглощению парниковых газов (см. «ОГ» №154 от 24.08.2021). Но, по словам Константина Грибанова, все эти действия недостаточны для решения климатической проблемы.

– Отличная идея – полный отказ от автомобилей на бензине, – говорит учёный. – Но это нереально. Даже когда в Евросоюзе к 2030 году введут запрет на производство и продажу бензиновых и дизельных автомобилей, компании просто перенесут своё производство в Россию или другие страны. Закручивать гайки нужно во всех государствах одновременно, например, чтобы все разом перешли на электромашины.

К слову, подобную ситуацию уже решили в Токио. Ещё в 70-е годы жители столицы Японии задыхались от опасных выбросов, на улицах даже стояли автоматы, продававшие кислород людям, которым стало плохо. Но установка устройств для уменьшения выхлопных газов от автомобилей, а также развитие общественного электрического транспорта избавили город не только от загрязнённого воздуха, но и от пробок.

В ТЕМУ Климатические нормы, по которым синоптики оценивают погодные аномалии, будут обновлены с 2022 года. До этого периода учёные и синоптики полагались на метеонаблюдения за 1961–1990 годы. Со следующего года за норму начнут принимать данные, полученные с 1991 по 2021 год. – Исследования, которые были проведены в разных странах и обобщены, говорят о том, что целесообразно климатические нормы обновлять один раз в 30 лет, – передаёт ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. – Эта работа очень сложная, у нас её выполняет Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр данных. Но однозначно, что сообщений о погодных аномалиях станет меньше, потому что то, что сейчас, например, считается аномальным теплом, станет нормой. Также новые климатические нормы позволят проанализировать, как изменяется климат, сезонность и количество осадков в отдельных регионах.

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В августе в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 1935 года: воздух впервые прогрелся до 34,7 градуса. Но в Старопышминске, на солнцепёке, термометр зафиксировал 40 градусов Фото: Алексей Кунилов