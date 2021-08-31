Ко 2 сентября в Екатеринбурге потеплеет до +26

В День знаний дождей не ожидается, воздух прогреется до +16...+21°С. Фото: Алексей Кунилов

На юге Свердловской области температура воздуха к середине недели повысится до летних значений – +25...+28 °С. В День знаний, 1 сентября, дождей не ожидается, воздух прогреется до +16...+21 °С.

Потепление будет непродолжительным, метеорологическое лето на Урале закончилось 27 августа. Уже к концу недели уральские синоптики прогнозируют похолодание и дожди, которые снизят пожарную опасность в лесах.

"Поступит тёплый воздух с Европейского юга России, ночные заморозки вскоре отступят. В дневные часы температура воздуха ко 2 сентября на Южном Урале и на юге Свердловской области повысится до летних значений 25-28 °С, но тепло будет непродолжительным. Дождь вероятен в середине текущей недели в основном на севере и кое-где на западе Свердловской области и в Пермском крае, в конце рабочей недели и в предстоящие выходные дни пройдёт почти повсеместно. Вторая пятидневка сентября предполагается неустойчивой, прохладной", -рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что в ночь на 1 сентября местами возможны заморозки до -2 °С. В ночь на 2 сентября будет теплее – до +6...+11 °С. В четверг на севере области воздух прогреется лишь до +18 °С, на юге – до +28 °С, в Екатеринбурге – до +26 °С.

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