В России продлили туристический кешбэк ещё на две недели

По программе доступны путешествия на Алтай. Фото: Галина Соловьёва

В России продлили действие туристического кешбэка. Купить путёвки на выгодных условиях можно ещё в течение двух недель.

Для туристов доступны туры, в которые можно отправиться с 1 октября по 24 декабря. Туристический кешбэк на речные и морские круизы доступен на отправления с 1 сентября.

Причиной продления стало то, что из 6,7 млрд рублей, выделенных Правительством РФ на реализацию программы, осталось ещё 400 млн рублей.

"Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. При этом у туристов появились ещё две недели, чтобы спланировать путешествие на осень. У путешествий осенью – свои преимущества. Это большое количество свободной инфраструктуры, отелей, можно более гибко и дешевле планировать свой отдых", - процитировали руководителя Ростуризма Зарину Догузову в пресс-службе федерального агентства по туризму.

Посмотреть доступные направления можно на сайте мирпутешествий.рф. В Ростуризме отмечают, что граждане выбирают оздоровительные путешествия на Алтай, в Тюмень и культурно-познавательные - в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Напомним, сейчас идёт четвёртый этап туристического кешбэка. Ранее работу программы уже продлевали - до 31 августа. Изначально она должна была завершиться 31 июля.