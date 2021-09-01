Свердловчан предупредили о смоге до 3 сентября

Причиной смога стали лесные пожары в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловскую область вновь окутал смог. Неблагоприятные метеорологические условия продлятся на Среднем Урале три дня.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, смог продержится в регионе с 20:00 1 сентября до 20:00 3 сентября.

"На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - сообщают синоптики.

Напомним, что запах гари вернулся в Екатеринбург вечером 31 августа. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила изданию, что причиной запаха стали многочисленные лесные пожары, бушующие на территории Среднего Урала, а также в соседних регионах – Челябинской и Курганской областях.

На сегодняшний день в регионе продолжают действовать 37 лесных пожаров на площади 7 213,9 га, из них локализовали 28 на площади 6 786,3 га.

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