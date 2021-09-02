В Свердловскую область придут осенние дожди с грозами

В конце первой сентябрьской недели на Урал придут ливни с грозами. В Екатеринбурге кратковременные дожди начнутся с субботы.
В ближайшие трое суток в Свердловской области ожидаются дожди и грозы. При этом тёплая погода – до +23...+28 градусов – задержится на юге региона ещё на один день (3 сентября). На севере сегодня будет до +18...+23, завтра столбики термометров не поднимутся выше +21 градуса.
В субботу уральские синоптики прогнозируют до +18...+23 градусов по региону, местами сильные дожди и штормовой ветер с порывами до 18 м/с.
"Дождь вероятен в середине текущей недели в основном на севере и кое-где на западе Свердловской области и в Пермском крае, в конце рабочей недели и в предстоящие выходные дни пройдёт почти повсеместно, что будет способствовать снижению пожарной опасности в лесах. Вторая пятидневка сентября предполагается неустойчивой, прохладной", – сообщала ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
Публикуем прогноз синоптиков на 2-4 сентября.
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