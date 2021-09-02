За сутки площадь природных пожаров в Свердловской области увеличилась на 290 гектаров

В тушении задействовано 617 человек. Фото: Галина Соловьёва

По данным на 2 сентября, в Свердловской области действуют 37 природных пожаров на общей площади 7503,9 гектара. Из них огнеборцам удалось локализовать 29 очагов на площади 7281,7 гектара.

За минувшие сутки на территории Среднего Урала полностью потушили 13 ландшафтных пожаров на площади 43,71 гектара. Лес активно горит на площади 222,2 гектара. Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, на борьбу с природными возгораниями направлено 617 человек и 181 единица техники. Сегодня, 2 сентября, состоится облёт территорий лесничеств по пяти маршрутам: Серовскому, Свердловскому, Алапаевскому, Тавдинскому Тугулымскому.

На данный момент, угроза распространения огня на населённые пункты и объекты экономики отсутствует. Проведена опашка, окарауливание пожаров ведётся в круглосуточном режиме. Выяснением причин возникновения природных пожаров вблизи населённых пунктов и поиском виновных занимались 179 патрульных и маневренных группы.

По данным на 1 сентября, в регионе действовало 37 природных пожаров на площади 7 213,9 гектара, из них было локализовано 28 на площади 6 786,3 гектара. Таким образом можно говорить, что за сутки площадь природных пожаров на Среднем Урале увеличилась на 290 гектаров.

Напомним, глава Минобороны РФ создал спецотряд по тушению лесных пожаров на Среднем Урале. В его состав включены более 20 военнослужащих, 5 единиц авторазливочных станций АРС-14КМ и несколько автомобилей КАМАЗ. Спецотряд будет помогать населению в тушении лесных пожаров на территории Пышминского ГО, где имеется угроза перехода огня на населённые пункты - речь о деревне Смородинка, посёлке Крутоярском и селе Чернышево.

В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено пользоваться открытым огнём на природе и на личных приусадебных участках. Ограничения доступа граждан в леса действуют в 29 муниципальных образованиях региона.

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