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Общество / Природа
3 сентября 2021, 16:12

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 4 сентября

Дождь

На Среднем Урале ночью и днём 4 сентября ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. Фото: Алексей Кунилов.

На Среднем Урале ночью и днём 4 сентября ожидаются ливни, грозы и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. МЧС объявила на территории региона штормовое предупреждение.

Спасатели рекомендуют свердловчанам отказаться от отдыха на природе, походов в лес и сплавов. Владельцам частных домов следует подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевой воды.

Автомобилистов просят быть ещё более внимательными на дорогах и не пытаться проезжать подтопленные участки. Если непогода застала вас за рулём, необходимо остановиться на обочине, включить аварийные огни, закрыть все окна и переждать грозу и дождь в салоне.

Укрываться от стихии под деревьями и навесными конструкциями может быть опасно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным Уральского гидрометцентра, днём 4 сентября столбики термометров на Среднем Урале будут показывать +22...+27°С.

В Екатеринбурге температура воздуха будет составлять +23...+25°С. Ожидаются кратковременные дожди в дневное время и южный ветер до 15 метров в секунду.

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Областная газета Свердловской области

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