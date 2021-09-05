Заморозки до -3°C придут в Свердловскую область в начале недели

Ночью температура воздуха будет опускаться до -3°C. Фото: Оксана Жилина.

В Свердловскую область идут заморозки. Ночью температура воздуха будет опускаться до -3°C.

В понедельник, 6 сентября, в области ожидается облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь. В светлое время суток температура воздуха составит +10...+15 °C. Ночью температура опустится до -2 °C. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В Екатеринбурге первый день рабочей недели облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +13...+15 °C, ночью до +7°C.

Во вторник,7 сентября, согласно прогнозам Уральского управления гидрометцентра, на территории региона будет облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидается небольшой дождь. Днём температура будет на уровне +11...+16 °C, ночью - до +6 °C, в некоторых местах до -3 °C.

В столице Урала в этот день будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Столбик термометра поднимется до +12...+14 °C, ночью - до +6°C.

В среду, 8 сентября, в Свердловской области сохранится облачность с прояснениями, а также небольшие дожди, местами - умеренные. Днём воздух прогреется до +9...+14 °C, ночью - до +5°C, местами заморозки до -3°C.

В этот день в Екатеринбурге ожидается облачное небо с прояснениями и небольшой дождь. Днём температура воздуха составит +10...+12 °C, ночью - до +5°C.