Прокуратура проверяет сообщения о загрязнении воздуха на Химмаше

Согласно сообщениям в других СМИ, местные жители считают, что причина загрязнения воздуха - водные очистные сооружения. Фото: Александр Исаков.

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку сообщений о сильном загрязнении атмосферного воздуха в екатеринбургском микрорайоне Химмаш. Местные жители считают, что причина загрязнения - выбросы с водных очистных сооружений.

Утром 6 сентября несколько екатеринбургских СМИ сообщили о том, что жители Химмаша массово жалуются на плохое самочувствие и тошноту у детей. Местные жители связывают это с выбросами с очистных сооружений.

Прокуратура привлекла к проведению проверки специалистов регионального министерства природных ресурсов и экологии, а также сотрудников Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Они отберут пробы атмосферного воздуха, чтобы проверить их на наличие вредных примесей.

Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, после проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан на благоприятную среду.

Напомним, на прошлой неделе ЕМУП "Водоканал" напомнил, что на Южной аэрационной станции на Химмаше реализуется План неотложных мероприятий до 2023 года по борьбе с неприятным запахом от сточных вод. В частности, сообщалось, что новые сорбционные фильтры помогли почти полностью избавиться от неприятного запаха – его уровень снизился на 98%.

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