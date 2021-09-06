Дойдёт ли лихорадка Западного Нила до Среднего Урала?

На Среднем Урале также обитают комары, способные переносить инфекцию Западного Нила, но предпосылок для распространения этого вируса нет. Фото: Алексей Кунилов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выпустила предупреждение о возможном увеличении количества комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила. Общественность это явно обеспокоило: поисковые строки в Интернете стали предлагать запросы со словом «лихорадка» только по этой теме. «ОГ» выяснила, может ли разойтись такая лихорадка в Свердловской области и стоит ли свердловчанам нервничать по этому поводу.

«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году – обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, тёплую и затяжную осень, в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», – сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Лихорадка Западного Нила – природно-очаговая инфекционная болезнь, которая протекает у человека в виде лихорадочного заболевания и проявляется ознобом, головной болью, резким повышением температуры до 38–40 °C, иногда кожной сыпью. Инкубационный период – от трёх-шести дней до двух-трёх недель. При этом в большинстве случаев инфекция Западного Нила протекает бессимптомно или довольно легко, очень редко – с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич).

Почему это лихорадка Западного Нила, вполне объяснимо – впервые данный вирус обнаружили в крови больной женщины в Уганде в 1937 году. Изначально болезнь была распространена в тропических и субтропических регионах, но по мере постепенного приобретения иммунитета к ней местными жителями зараза начала расходиться и на других континентах.

По данным Роспотребнадзора, сейчас эта болезнь встречается более чем в 90 странах мира, но наиболее сложная обстановка, на удивление, складывается в Европейском регионе, США и Канаде. В нынешнем году случаи лихорадки Западного Нила также регистрируются, в том числе и в России, но преимущественно в регионах Южного федерального округа и в незначительных масштабах. Зачем Роспотребнадзор выпустил такое предупреждение, если текущий показатель заболеваемости лихорадки Западного Нила не превышает среднемноголетних значений, непонятно. Научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН доктор биологических наук Любовь Некрасова и вовсе уверена, что уральцам не стоит беспокоиться по поводу этой болезни.

– На Урале обитает около пятидесяти видов комаров, в том числе и рода кулекс, что переносят лихорадку Западного Нила, – говорит Любовь Некрасова. – Но у нас это просто один из видов обычных городских комаров, поэтому вероятность распространения данной лихорадки в Свердловской области и на Урале в целом крайне мала. Эта проблема более актуальна для южных регионов. У нас же на Урале должно пройти несколько аномально жарких лет, чтобы появилась возможность передачи этой болезни. Нынешние высокие весенние и летние температуры на Урале – редкость. К тому же в этом году из-за жары и малого числа водоёмов, где обычно развиваются личинки комаров, в нашем регионе почти нет этих насекомых. А к осени комаров становится ещё меньше, особенно с наступлением похолодания, как сейчас – кому разносить инфекцию?

Главный врач Екатеринбургского центра медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике в Свердловской области, экс-главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов также убеждён, что жителям Свердловской области можно не бояться этой заразы. А вот научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Нина Садыкова уверена, что если лихорадка Западного Нила всё же проявится в нашем регионе, то непременно пострадают птицы, которые в большей степени подвержены этому вирусу.

– К сожалению, от этой болезни никто не застрахован, лечения как такового нет, и вакцины от лихорадки Западного Нила для птиц не разработано, – отмечает Нина Садыкова. – К тому же невозможно массово прививать птиц, тем более уличных. Так что если у нас наступит эпизоотия (распространение инфекции среди одного или нескольких видов животных на значительной территории. – Прим. ред.), то мы можем столкнуться с массовой гибелью птиц. Но сейчас вспышку этой болезни в Свердловской области ничто не предвещает.

В ТЕМУ Чтобы обезопасить себя от вероятного заражения лихорадкой Западного Нила, Роспотребнадзор рекомендует: носить светлую одежду с длинными рукавами при посещении лесопарковых зон и мест отдыха на берегу водоёмов;

наносить на кожу или одежду репелленты – средства, отпугивающие насекомых;

не допускать скопления воды в контейнерах и проводить чистку сточных канав на территориях личных подсобных хозяйств.