С начала года общая площадь лесных пожаров в УрФО составила 337 тысяч гектаров

Сейчас в регионе локализованы 22 очага на площади 7 тыс. га. Фото: Галина Соловьёва.

Начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков и глава минприроды Свердловской области Алексей Кузнецов рассказали о ситуации с лесными пожарами в федеральном округе и регионе. С начала пожарного сезона общая площадь лесных пожаров в УрФО составила 337 тыс. га - это почти три Екатеринбурга по площади.

Об этом Олег Сандаков рассказал в ходе пресс-конференции.

На сегодняшний момент в УрФО действует 58 лесных пожаров на площади 8 850 га. <...> В Свердловской области действует 31 лесной пожар на площади 7566 га. В УрФО с начала пожароопасного сезона был зафиксирован 3 771 пожар на общей площади 337 тыс. га", - сообщил начальник департамента лесного хозяйства.

Больше всего пожаров зафиксировано в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Регионы с наибольшей площадью природных пожаров - Тюменская, Свердловская и Челябинская области.

Олег Сандаков напомнил, что примерно 80-90% пожаров происходят по вине человека. Один из показательных примеров - возгорание в Билимбаевском лесничестве, в районе горы Волчиха. За время обхода территории лесничества пожарные поймали четырёх человек, пытающихся разжечь костёр в лесу.

В свою очередь, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов отметил, что сейчас в регионе локализованы 22 очага на площади 7 тыс. га.

"Действуют 13 крупных пожаров общей площадью 6,9 тыс. га в Пышминском, Первоуральском, Тугулымском, Сосьвинском, Берёзовском, Камышловском, Верхотурском ГО и Сухом Логу. Почти все они локализованы, кроме двух пожаров в Камышловском и Тугулымском ГО", - заявил министр.

Всего в тушении пожаров принимают участие 536 человек, из которых 288 сотрудников авиалесоохраны, 40 сотрудников ГУ МЧС по Свердловской области, а также арендаторы территории и добровольцы. Также задействовано 159 единиц спецтехники.

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