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Общество / Природа
6 сентября 2021, 13:39

Прокуратура организовала проверку по сообщению о загрязнении реки Патрушиха в Екатеринбурге

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Пробы воды поручено отобрать сотрудникам регионального минприроды. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту появления «масляного пятна» в акватории реки Патрушиха в Екатеринбурге. Сообщение о ЧП появилось в средствах массовой информации.

К проведению надзорных мероприятий прокуратура привлекла сотрудников министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Специалисты ведомства возьмут пробы воды, проведут их исследование для установления причины загрязнения водного объекта. Они также определят размер ущерба, причинённого окружающей среде, рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

По результатам проверки надзорное ведомство при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, что в конце прошлого года прокуратура заинтересовалась информацией о загрязнении реки Крутиха. Причиной могли послужить нарушения правил эксплуатации полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО) «Северный». Как писала «Областная газета», к проведению надзорных мероприятий были привлечены специалисты регионального Роспотребнадзора.

Областная газета Свердловской области

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Прокуратура организовала проверку по сообщению о загрязнении реки Патрушиха в Екатеринбурге