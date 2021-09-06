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Общество / Природа
6 сентября 2021, 19:05

Главе свердловского минприроды поручено выехать в Реж из-за слива грязной воды в пруд

В Реже местные жители зафиксировали слив грязной воды в водоём из термального комплекса "Баден-Баден". Видео было показано в рамках прямой линии с губернатором Свердловской области.

Глава региона назвал происходящее безобразием и поручил министру природных ресурсов и экологии завтра выехать в город.

"Прошу министерство природы и экологии завтра же выехать в Реж, сделать замеры и рассказать людям, что происходит. У нас есть все инструменты, чтобы коллеги устранили данное безобразие и установили очистные сооружения. Вода от использования курорта должна поступать в пруд очищенная. Надеюсь, министр природных ресурсов Алексей Кузнецов меня слышит", - обратился в эфире прямой линии Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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