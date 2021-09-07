Трубу для сброса воды в озеро Реж из бассейна оздоровительного комплекса заварят

Возможный вред экологии определят эксперты Центра экологического мониторинга и контроля. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области оперативно решён вопрос о ликвидации незаконного сброса воды из бассейна оздоровительного комплекса «Баден-Баден» в озеро Реж. Труба, через которую вода сбрасывалась в водоём, будет заварена, а затем демонтирована.

Как писала «Областная газета», жители Режа зафиксировали слив грязной воды в водоём из термального комплекса и обратились с жалобой. В итоге в оздоровительный комплекс выехали замглавы региона и глава регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Прибыв на место, чиновники обсудили ситуацию с руководством комплекса и местными жителями. В итоге было принято решение о демонтаже трубы, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. Эксперты Центра экологического мониторинга и контроля в свою очередь взяли пробы воды из озера.

По словам руководства оздоровительного комплекса, сброс воды в озеро из бассейна производился несколько раз в год, когда возникала необходимость полностью осушить его чашу. Собственник заверил, что безопасность сбрасываемой воды подтверждена лабораторными исследованиями местного Центра гигиены и эпидемиологии. Кроме того, он обязался получить документацию для использования при необходимости бытовой канализации.