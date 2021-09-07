В Свердловской области снова объявили штормовое предупреждение

В минувшую пятницу штормовой ветер повалил в Екатеринбурге 19 деревьев и сорвал кровли с пяти зданий. Фото: Галина Соловьёва

8 сентября в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 м/с. В МЧС свердловчан снова просят особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности, отложить работы на открытом воздухе, быть внимательными и держаться как можно дальше от лёгких построек, мостов, линий электропередачи и деревьев.

По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, завтра ветер будет юго-западный, западный 5-10 м/с, днём местами порывы до 15-17 м/с. 9 сентября ветер сменится на западный и стихнет, а вот в пятницу он может снова усилиться до 17 м/с. Кроме того, в ближайшие две ночи местами ожидаются заморозки до 0...-3°С.

"Текущая неделя предполагается прохладной, температура воздуха на 2-3° ниже нормы. В конце рабочей недели и предстоящие выходные дни территория Урала окажется под влиянием северо-западного циклона, который принесет порцию осадков. Заметного потепления в ближайшие 5-7 дней не ожидается: температура воздуха 10-12 сентября ночью +1,+6°, в воскресенье до -2°, днем 8-13°", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Напомним, что в минувшую пятницу штормовой ветер повалил в Екатеринбурге 19 деревьев и сорвал кровли с пяти зданий, в том числе повредил крышу учебного корпуса УрФУ на Ленина, 51. Её воостанавливают до сих пор.