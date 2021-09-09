В Свердловскую область пришли дожди с мокрым снегом

Территория Урала окажется под влиянием северо-западного циклона, который принесёт порцию осадков. Фото: Галина Соловьёва

Уральские синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег в конце второй сентябрьской недели. По ночам в выходные местами ожидаются заморозки до -2 градусов.

10 и 11 сентября воздух в Свердловской области прогреется лишь до +7...+12, в воскресенье - до +13. Днём пройдут дожди, временами с мокрым снегом. В Екатеринбурге в выходные осадков не ожидается.

Ранее в МЧС сообщили о продлении штормового предупреждения на 9 и 10 сентября. Ветер в эти дни может достигать 15-20 м/с.

"Текущая неделя предполагается прохладной, температура воздуха на 2-3° ниже нормы. В конце рабочей недели и предстоящие выходные дни территория Урала окажется под влиянием северо-западного циклона, который принесёт порцию осадков. Заметного потепления в ближайшие 5-7 дней не ожидается: температура воздуха 10-12 сентября ночью +1,+6°, в воскресенье до -2°, днём 8-13°", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Добавим, что на севере региона на этой неделе выпал первый снег. Его заметили в районе Серебрянского камня, однако осадки быстро растаяли. В конце недели синоптики прогнозируют мокрый снег, при этом в столице Урала ожидается только дождь.