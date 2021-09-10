В Екатеринбург поступила вода из водохранилища в Челябинской области

Общий путь воды до уральской столицы занимает около недели и составляет свыше 100 км. Фото: Галина Соловьёва.

В дома жителей Екатеринбурга поступила вода из Нязепетровского водохранилища в Челябинской области. После засушливого лета специалисты заявили о нехватке воды в главном водохранилище уральской столицы.

По состоянию на конец августа, запас воды в Волчихинском водохранилище составлял 56%, а в Верхнемакаровском - 61%. Этих ресурсов хватило бы только до конца года. В связи с этим МУП "Водоканал" совместно с мэрией Екатеринбурга приняли решение о перекачке воды через Нязепетровский каскад, который уже не раз спасает уральскую столицу от дефицита воды.

С 1 сентября вода для Екатеринбурга перекачивались с помощью двух мощных насосов производительностью 2 кубометра в секунду. Вода из реки Уфы, попадает в Нязепетровское водохранилище, откуда поступает в русло Западной Чусовой, а затем в Верхнемакаровское и Волчихинское водохранилища. Общий путь воды до уральской столицы занимает около недели и составляет свыше 100 км, сообщает пресс-служба "Водоканала".

7-8 сентября уфимская вода поступила в Волчихинское водохранилище, а сегодня, 10 сентября, после водоподготовки на Западной фильтровальной станции, она поступит в дома екатеринбуржцев.

"Запуску каскада насосных станций в Нязепетровске предшествует длительный период подготовки и проверки механического и электрического оборудования, систем трубопроводов и запорной арматуры. Заполнение систем и запуск насосных агрегатов происходит поэтапно в течение трёх суток без перерывов", - отметил директор МУП "Водоканал" Евгений Лузгин.

Ранее сообщалось, что для обеспечения Екатеринбурга достаточным количеством воды, будут необходимы дополнительные средства, которые не заложены в тарифах. При самом плохом развитии событий, на перекачку воды потребуется 278 миллионов рублей.

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